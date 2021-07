Lazio, tornano Immobile, Acerbi e Correa. I tre nazionali hanno svolto i test fisici all’Isokinetic prima del raduno a Formello

Tempo di raduno a Formello prima della partenza per Marienfeld, sede della seconda parte del ritiro della Lazio. La squadra svolgerà l’allenamento al Training Center oggi alle 17.30 e domani, salvo poi volare il 2 agosto alla volta della Germania. La presenza dei campioni d’Europa Immobile e Acerbi era in dubbio, così come quella di Correa, ma i tre nazionali sono a Roma.

Non è confermata la partecipazione alla seduta odierna, intanto stanno svolgendo i test fisici all’Isokinetic.

