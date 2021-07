Anche se il Consiglio dei Ministri non ha ancora comunicato ufficialmente la data è quasi certa: le elezioni amministrative si svolgeranno il 3 e 4 ottobre con i ballottaggi fissati due settimane più tardi. Con questa data per le consultazioni elettorali la presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire entro il 4 settembre. Per partiti … Leggi tutto L’articolo Le elezioni…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it