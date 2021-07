Mister Roberto Breda, allenatore ed ex centrocampista, ha parlato del possibile sbarco di Nandez all’Inter

Mister Roberto Breda, allenatore ed ex centrocampista, ha parlato ai microfoni di Sportitaliamercato del possibile sbarco di Nandez all’Inter.

«Se è l’uomo giusto per l’Inter? Nandez è un’incognita, perchè l’Inter è tutta un’incognita quest’anno. E’ vero che mantiene inalterato il modulo di gioco, però come principi, come modo di coprire il campo e di interpretarlo sono due allenatori diversi Conte e Inzaghi. Sono molto curioso di vedere cosa verrà fuori. Nandez è un ottimo giocatore, quindi è logico che una mano la darà. Ma è una situazione particolare, perchè hanno vinto lo scudetto, ma non sono più i favoriti».

L’articolo Nandez Inter, Breda: «Ottimo giocatore ma la squadra è un’incognita» proviene da Cagliari News 24.