OLBIA. Quando i finanzieri di Livorno e Olbia hanno spalancato le porte del capannone, nelle campagne di Telti, sono rimasti sbigottiti: davanti ai loro occhi, un quantitativo eccezionale di droga, ben 850 chili di marijuana, già pulita e stoccata, accuratamente conservata nel deposito.

Il maxi sequestro di marijuana, sicuramente il più importante mai avvenuto in Gallura (forse anche in Sardegna), è scattato qualche giorno fa. A mettere le mani sul presunto traffico tra l’isola e la penisola è stata la Procura di Livorno in seguito a una meticolosa attività investigativa che dal porto toscano – dove è avvenuto il primo arresto – ha condotto dritta alle campagne di Telti, in un deposito per lo stoccaggio della marijuana, dove è avvenuto il secondo arresto.

Nel carcere di Bancali sono finiti un camionista di Macomer che vive a Olbia, Attilio Cossu, bloccato due mesi fa allo sbarco nel porto di Livorno, con un carico di 10 chili di droga, e Fabio Manai, anche lui domiciliato in città, presunto custode del deposito.

