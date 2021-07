Il Monza ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione sportiva. Per i calciatori di movimenti il design della divisa non sembra cambiato, ma torna la storica banda verticale anche sul pantaloncino: un richiamo alla storia dei brianzoli. Le maglie dei portieri sono molto più fantasiose con Lotto che ha scelto un motivo triangolare con la predominanza dell'arancio e del nero. Source