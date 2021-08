Non si sono fermati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Soverato, agli ordini del capitano Luigi Cipriano, su tutta la costa per verificare il mantenimento delle regole durante le serate della Movida. A Soverato sono stati chiusi due noti ristoranti, per cinque giorni, per violazione delle norme anti Covid.

Musica e balli, altrove vietati, hanno creato situazioni di assembramento. Sempre a Soverato sanzionati due chioschi per vendita alcol a minori. A Montepaone multa di 10.000 euro al proprietario di uno dei lidi più noti della costa, riferimento di molte serate vip, per aver impiegato due lavoratori in nero che per altro, alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga.