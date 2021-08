Il Cagliari cerca di rinforzare la propria difesa che ieri ha mostrato tutte le sue fragilità. La società pensa a Palomino dell’Atalanta

Sos rinforzi in difesa. Il Cagliari, nell’amichevole di ieri in Germania, ha mostrato tutte le sue fragilità nel reparto difensivo. Occorre andare ai ripari e, per questo motivo, la dirigenza rossoblù inizia a valutare attentamente Josè Palomino dell’Atalanta, il cui contratto con la Dea scadrà nel 2022.

