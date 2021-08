Continua la trattativa del Besiktas per portare Diego Godin in Turchia. Offerti 2 milioni di euro

Se il Cagliari continua a dire di no, il Besiktas, invece, come riporta il quotidiano Fanatik non vede l’ora di accogliere in squadra il Faraone Diego Godin, giocatore importantissimo per poter rinforzare la retroguardia delle Aquile nere.

Il difensore è tornato al quartier generale rossoblù per effettuare le visite mediche, e, nel frattempo, il club turco continua a contattare il procuratore dell’uruguaiano e offre 2 milioni di euro.

