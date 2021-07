Si chiama Daniele Gandossi, è la vittima appena 25enne dell’incidente che sabato pomeriggio, alle 15.40 ha funestato la vecchia provinciale della valle Seriana a Ranica. Daniele era in sella alla sua Ducati rossa che si è scontrata nel tratto di strada che si chiama via Marconi con un’auto che stava svoltando per entrare in un parcheggio nelle vicinanze dela bar Le Torrette. Poi nell’incidente sono rimasti coinvolti altri due veicoli, un’altra auto e un’altra moto.

Nell’impatto il giovane Daniele ha avuto la peggio e a nulla sono valsi i soccorsi: è morto sul colpo. E la sua compagna, giunta sul posto, nel vedere la scena è stata colta da malore.

Stando alle ricostruzioni della polizia stradale, una Yaris grigia,stava svoltando per entrare nel parcheggioquando è sopraggiunta la ducati di Daniele Gandossi che l’ha urtata, è poi sbandata e finita contro uno scooter e infine contro un’altra vettura.

Sono subito intervenute quattro ambulanze e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri del comando provinciale e la polizia stradale di Bergamo. Altre tre persone sono rimaste ferite.