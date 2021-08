AGNONE – I Kom, la più titolata cover band italiana di Vasco Rossi, saranno con il loro tour estivo lunedì 9 agosto ad Agnone per uno dei loro tanti concerti estivi che registrano sempre presenze record di pubblico. Il live inizierà alle ore 23 e si terrà presso il Ciaccus Pub. I Kom hanno recentemente pubblicato il loro primo cd che segue lo strepitoso successo di critica e pubblico ottenuto con il singolo “Grazie Vasco”, brano inedito prodotto da Music Force, che è un atto d’amore verso il più grande artista italiano che ha rivoluzionato la storia del rock: questo l’obiettivo del brano che vede la straordinaria collaborazione di Claudio Golinelli “il Gallo”, uno che di Vasco se ne intende.

Il bassista più famoso d’Italia, il braccio destro artistico di Blasco da oltre trent’anni e il basso storico dei suoi più grandi successi è sceso in campo per sostenere un’operazione musicale senza precedenti. Con “Grazie Vasco”, in un panorama artistico in cui le cover band attingono unicamente dai cantautori, ecco l’omaggio dei Kom al loro idolo. Dopo tanti anni di concerti durante i quali il gruppo ha cantato le intramontabili canzoni di Vasco, è stato il momento di ridare qualcosa indietro all’artista che ha permesso alla band abruzzese, capitanata da Mirco Salerni, di incassare successi e calcare palchi importanti, primo tra tutti l’esibizione al Beach Arena di Rimini in occasione del Modena Park, e di crearsi uno straordinario seguito di fan.

