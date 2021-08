Garlate (Lecco). Bonaldi – Gruppo Eurocar ha ospitato sabato 31 luglio un brindisi alla nuova Audi Q4 e-tron, il primo Suv compatto premium 100% elettrico della Casa dei Quattro Anelli.

Ospite d’onore alla concessionaria Audi di Garlate è stata Maria Roveran, attrice, cantautrice e performer, in città per il Lecco Film Fest, di cui il Gruppo è partner e sostenitore.

“Salvaguardare il pianeta in cui viviamo, proteggere la sua salute e la salute di tutti è nostra responsabilità – ha commentato l’attrice – Cambiare rotta è necessario: la mobilità elettrica e sostenibile è il futuro”.

Gianmaria Berziga, Direttore generale Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia: “Abbiamo accolto con piacere l’invito a sostenere Lecco Film Festival, di cui condividiamo lo spirito e i valori, e diamo il nostro benvenuto a Maria Roveran, artista a tutto tondo, interprete di cinema e teatro, cantautrice e performer.

In questo tempo in cui ciascuno ha sperimentato l’allentamento delle relazioni sociali, tornare a vivere in sicurezza momenti di condivisione con il Lecco Film Fest rappresenta un messaggio importante che facciamo nostro. Tornare in piazza, al cinema, a teatro significa tornare a muoversi, a vivere. E noi, che offriamo emozioni in movimento lo sappiamo bene.

La nostra presenza vuole essere un segno concreto di vicinanza al territorio in cui siamo presenti. Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia c’è: al fianco delle imprese, delle associazioni, del mondo della cultura, della città”.

Andrea Bassoli Audi manager Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia: “Un brindisi all’arte e al bello. In Audi celebriamo quotidianamente la bellezza, il design, l’innovazione. È un piacere proporre Audi Q4 e-tron perché non è solo bella ma anche sostenibile. Elettrica al 100%, amica dell’ambiente, silenziosa: la vettura perfetta per preservare l’aria che respiriamo e la salute del nostro pianeta.

Con la nuova Audi Q4 e-tron si sperimenta la libertà di movimento senza limiti: la città è sempre accessibile e diventa possibile gustare il piacere di viaggiare senza condizioni anche per le vie del centro storico, magari attardandosi ad ammirare una piazza, un monumento, nella libertà di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi a pagamento. Perché l’elettrico è anche questo, è l’opportunità di scoprire una città senza pensieri e di guidare per strade che solitamente a molti sono chiuse”.

Presenti all’evento anche William Valsecchi, Responsabile commerciale di Audi Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia di Garlate, Massimo Pernici e Andrea Rainolter, consulenti commerciali della concessionaria.