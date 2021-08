Giovanni Malagò celebra la vittoria di Jacobs e Tamberi e mette l’accento sul tema dello Ius Soli sportivo: le sue parole

Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA dopo gli ori olimpici di Jacobs e Tamberi. Le sue parole.

«Lo ius soli sportivo? Non riconoscerlo è folle. Sono anni che c’è una formidabile polemica attorno al tema dello ius soli. Noi non vogliamo fare politica, vogliamo occuparci solo di sport. Ma non riconoscere lo ius sportivo è aberrante. Oggi più che mai questo discorso va assolutamente concretizzato».

