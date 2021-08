“Dopo il nubifragio di oggi siamo fuori con protezione civile e squadre di reperibilità del comune in affiancamento ai vigili del fuoco (grazie a tutti!)”.

Lo scrive il sindaco di Belluno Jacopo Massaro nella sua pagina Facebook nell’aggiornamento delle 14:30

La situazione è la seguente:

– alberi caduti in via Vittorio Veneto, via Gabelli e tra piazza dei Martiri e via Lambioi.

– casa scoperchiata a baldenich.

– problemi a vari tetti

– strade piene di detriti, in corso di bonifica.

– in varie zone della città viene segnalata assenza di corrente elettrica

– stiamo facendo altre verifiche.

Se andate in giro prestate attenzione”.

