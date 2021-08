Quasi tre interventi per ogni ora a partire dalla mezzanotte. Il report di domenica 1 agosto alle 17.30 conta 42 interventi per le squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo e della provincia.

Dai danni per le rotture di tubazioni e canali alle voragini, dagli alberi caduti ai calcinacci caduti nella galleria tra Predore e Tavernola.

Osio Sopra: fuoriuscita di acqua dalle tubazioni in via Donizetti.

Clusone: alberi pericolanti in via Monsignor Antonietti.

Clusone: dissesto statico di elementi costruttivi in via Guizzetti.

San Pellegrino Terme: cedimento terreno e sistemazione di una voragine in via Tasso.

Bergamo: intervento per danni d’acqua in via Grismondi.

Bergamo: soccorsi, salvataggi animali (anche recupero animali morti).

Trezzo sull’Adda: intervento in via Brasca.

Tavernola Bergamasca: crollo parziale di elementi strutturali in galleria.

Valgoglio: alberi pericolanti in via Mazzocca.

Songavazzo: alberi pericolanti sulla provinciale.

Songavazzo: alberi pericolanti in via Falecchio Monte.

Ardesio: dissesto statico di elementi costruttivi via Ludrigno.

Ardesio: sistemazione coperture tetti in Contrada Ludrigno.

Ardesio: prosciugamento in via Marconi.

Ardesio: danni d’acqua in genere Contrada Ludrigno.

Ardesio: danni d’acqua in contrada Ludrigno.

Ardesio: coperture tetti in via Marconi.

Seriate: recupero animali in Corso Europa.

San Giovanni Bianco: dissesto statico di un edificio in via Paccacorna.

San Giovanni Bianco: alberi pericolanti Roncaglia Entro.

Chignolo d’Isola: rimozione alberi in via Giuseppe Verdi.

Piario: rimozione alberi.

Camerata Cornello: dissesto statico di elementi costruttivi in via Orbrembo.

Piazzatorre: incendio in via Chignoli.

Brusaporto: rimozione ostacoli non dovuti al traffico

Azzone: alberi pericolanti in località Cossinella.

Gromo: alberi pericolanti in via Aldo Moro.

Castione della Presolana: danni d’acqua in genere Via Malga Alta.

Castione della Presolana: danni d’acqua in genere in via Cabrini.

Sant’Omobono: frane strada provinciale valle Imagna.

Gandellino: alberi pericolanti in via Casa Alta.

Gandellino: alberi pericolanti strada provinciale.

Gandellino: frane in via Roncaglia Alta.

Gandellino: alberi pericolanti in via Casa Alta.

Gandellino: dissesto statico di elementi costruttivi in via Provinciale.

Onore: alberi pericolanti sulla strada per Castione.

Onore: alberi pericolanti sulla provinciale della Val di Scalve.

Costa Valle Imagna: rimozione parti pericolanti, tegole, camini ecc. in via XXIV Maggio.

Gromo: soccorso a persone in via Fonte di pesa.

Cerete: danni d’acqua in genere in via Locatelli.

Olmo al Brembo: alberi pericolanti sulla provinciale.