Mario Vitale si rimette in gioco e torna a fare calcio attivo.

Ho tanta voglia di ritornare ad allenare – ha commentato -, ma lo voglio fare lontano dalla mia città e cioè Licata. Cerco nuovi stimoli, confrontarmi con ambienti nuovi, e mettere a disposizione la mia lunga esperienza maturata in categorie superiori.

E lo voglio fare con grande umiltà, nel tentativo di trasmettere le mie competenze per il rilancio siciliano.

Non nascondo di avere avuto dei contatti significativi, e presto esternerò le mie scelte”.

L’articolo Mario Vitale, ho voglia di fare calcio serio sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.