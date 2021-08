L’1 agosto 1926 nasceva l’Associazione Calcio Napoli sotto la presidenza di Ascarelli. 95 anni di storia per il club partenopeo

Il primo agosto 1926 iniziava ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come Associazione Calcio e poi diventata Società Sportiva nel 1964. Fu l’industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Il debutto nella massima serie italiana avviene immediatamente, ma nelle due stagioni successive si arriverà a una retrocessione. La federazione di quel periodo “ripesca” il club partenopeo, premiandola per gli sforzi portati avanti per competere coi più potenti club settentrionali.

Dopo anni di duro lavoro il Napoli riesce a diventare uno dei club più importanti del panorama italiano fino a confermarsi definitivamente negli anni di Maradona, con cui vince due campionati consecutivi. La storia più recente racconta del fallimento nel 2004 che coincide con l’avvento alla massima carica di Aurelio De Laurentiis, sotto la cui guida gli azzurri crescono anno dopo anno. La realtà attuale racconta di una squadra sempre protagonista in Italia, capace di vincere nel 2020 la Coppa Italia in finale contro la Juventus.

