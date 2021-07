Il Renate continua la sua preparazione in vista della prossima stagione e gioca una buona partita contro il Como, neopromosso in Serie B ed ex rivale delle Pantere in Serie C. La squadra di mister Parravicini gioca un buon primo tempo, con un atteggiamento gagliardo e ordinato. I pochi giocatori a disposizione portano a un calo nella ripresa: al 55' i lariani la sbloccano con l'ex Iovine; il Renate resta bene in partita, ma si arrende dopo il gran gol di Gabrielloni. Lunedì i brianzoli tornano al lavoro al “Riboldi” di Renate. RENATE (4-3-3): Moleri (16 st Drago); Anghileri (43' st Marafini), Silva, Ferrini (39' st Cugola), Ermacora (28' st Manarelli); Marano, Ranieri, Sarli (19' st Rosa); Galuppini, Sorrentino… Source