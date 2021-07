Per la prima serata in tv, domenica 1° agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Si accettano miracoli”. Fulvio, manager licenziato e finito nei pasticci, viene affidato al fratello, parroco di una chiesa in un paesino della provincia italiana. Per aiutare la comunità in crisi di fondi ha una brillante idea: inventarsi un miracolo per attirare fedeli e turisti.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich.

Canale5 alle 21.30 proporrà la fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”.

Spazio alla comicità su Italia1 alle 21.20 con “Colorado”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The other wife – L’altra moglie”; su La7 alle 21.15 “L’età dell’innocenza”; su Rai4 alle 21.20 “47 metri”; su La5 alle 21.05 “Ragione o sentimento” e su Iris alle 21,40 “The new world – Il nuovo mondo”.

Su Rai5 alle 21.05 verrà proposto il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Con il quarto episodio di ‘Immensa Africa’, inizia un viaggio nella Riserva di Mashatu, una terra antica inframezzata da baobab. Nella seconda fascia, Monica Ghezzi ci racconta una Parma inedita, sospesa tra i palazzi signorili e le cupole del Correggio e il quartiere Oltretorrente, dimenticato da Dio e dagli uomini.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Tu si que vales” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

