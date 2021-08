A Tokyo, Tamberi e Jacobs fanno la storia con un’incredibile doppio oro; arriva l’elogio social di Roberto Mancini

Un pomeriggio che difficilmente sarà dimenticato. Alle Olimpiadi di Tokyo in un momento in cui l’Italia stava facendo fatica a collezionare medaglie se non quelle di bronzo e qualche argento arriva uno storico doppio oro. Merito di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs che a a pochi minuti di distanza, conquistano i premio più ambito rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri. Un successo che è subito diventato virale sui social alla quale celebrazione si è unito anche Roberto Mancini con una dedica speciale sul proprio account Twitter.

L’articolo Tokyo2020, Mancini elogia i successi azzurri: «La storia siete voi» proviene da Lazio News 24.