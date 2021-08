Nella giornata di ieri, sabato 31 luglio, il sindaco di Asti,ha comunicato attraverso una lettera che il palio di Asti 2021 non si correrà. Dopo che il primo cittadino si è consultato con Rettori e addetti ai lavori e con il consigliere delegato al Palio Mario Vespa, è arrivata la sofferta decisione di non correre … Leggi tutto L’articolo Ufficiale: non si corre il palio di Asti 2021…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it