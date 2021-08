Amalia Bruni ha voluto inaugurare la sua campagna elettorale come candidata del. Centrosinistra alla guida della Regione e la sua città l’ha ricambiata con un vero e proprio bagno di folla.

Posti a sedere tutti occupati e tanta gente in piedi sul lungomare Falcone e Borsellino di Lamezia Terme dove Amalia Bruni e i suoi alleati stanno presentando la coalizione ai cittadini.

Una partenza davvero sprint per una esponente di spicco della società civile, che come ha avuto modo di spiegare nel saluto iniziale la Bruni, ha voluto mettere tutto il suo prestigio per cambiare il destino dei calabresi ridando a tutti una opportunità.