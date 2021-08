Andrea Barzagli chiude la polemica relativa all’addio di Sarri: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve

Andrea Barzagli parla del suo addio alla Juventus nel corso dell’esperienza con Maurizio Sarri. Le parole a Tuttosport.

SARRI – «Perché dovrei essere scottato per l’esperienza con lui? Ho sentito tante cose sul mio addio, ma non c’è stato nessun litigio con Sarri. Lo conosco benissimo, è una persona con cui è piacevole parlare di pallone. A lui piace insegnare calcio e ha una sua idea. Alla Juventus non ha avuto la fortuna di poterla mettere in pratica, però alla fine ha comunque vinto. Alla Lazio ha giocatori con caratteristiche che gli possono andare dietro: sono convinto che farà bene. Sarà un bel campionato: è tornato Mourinho, all’Inter c’è Inzaghi, al Napoli Spalletti».

L’articolo Barzagli chiude la polemica: «Nessun litigio con Sarri, farà bene alla Lazio» proviene da Lazio News 24.