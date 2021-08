L’amichevole del Cagliari contro l’Augsburg ha messo in evidenza tutte le fragilità della squadra. Come muoversi ora?

La sfortuna continua a bussare alle porte del Cagliari. L’amichevole di sabato contro l’Augsburg è stata fatale per i rossoblù: Marko Rog ha rimediato la completa rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro a 220 giorni dal primo intervento. Per il centrocampista croato la stagione è finita ancora prima di iniziare.

Questo, però, non è tutto. Il match in Germania, come riferisce anche La Gazzetta dello Sport, ha messo in evidenza tutti i limiti e le fragilità di un Cagliari che, a questo punto, deve assolutamente trovare una soluzione. La difesa è il reparto maggiormente in difficoltà, l’assenza di Diego Godin si fa sentire. L’uruguaiano, come è noto, vorrebbe continuare vestire la maglia rossoblù ma il suo ingaggio è troppo oneroso per le casse del club sardo. A far tremare è anche la possibilità che il capitano Joao Pedro si possa far tentare dalle attraenti offerte dell’Atlanta e lasciare così la squadra in balia di sé stessa.

