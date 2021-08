Il campo e le sue indicazioni, il mercato e le risposte da dare. Ci ha messo poco a saltare da un piano all’altro, il Catanzaro. Giusto qualche ora dopo il test match di ieri contro la Vibonese, con il summit di cena tra Foresti, Pelliccioni e Calabro nel ritiro di Moccone. Quanto fatto finora vale e lo si è visto nella prima vera sgambata del precampionato; ma è chiaro che per evitare che la costruzione resti una bella incompiuta occorrerà presto inserire i pezzi più importanti della struttura: una prima punta innanzi tutto – magari anche una seconda linea di pari livello per mettersi al riparo da inconvenienti – ed un play capace di dare personalità e geometria alla mediana. L’identikit era già bello che fatto per il ruolo di titolare d’attacco ma l’intromissione dell’Avellino nella corsa a Plescia ha complicato tutto obbligando i giallorossi ad impostare nuovi ragionamenti. Altri profili si sono aggiunti a quelli al vaglio nelle ultime ore.

Tra questi anche quello di Enrico Gliozzi, ex Monza e Cosenza, per il quale già si sono allacciati contatti esplorativi. Sul fronte del regista invece non si spostano gli occhi da Antonio Cinelli: la distanza tra il romano ed il Vicenza appare ora colmabile, bisognerà capire se le intenzioni del centrale sono rimaste o meno immutate. In ritiro intanto è sbarcato oggi Scognamillo, dopo la rescissione ad Alessandria e la conseguente firma sul contratto biennale in sede.

Lo farà presto anche Matteo Di Piazza atteso nelle prossime ore in Sila ma solo di passaggio in attesa di altra sistemazione. Operazione in uscita che resta tra le più complicate al momento; un pizzico meno forse quella relativa a Curiale a confronto in queste ore con Taranto e Messina. Per Mangni c’è sempre il Gubbio; per Baldassin sondaggi dal girone settentrionale.