Sono 3.190 (ieri erano 5.321) i nuovi casi di positività al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

Aumentano le vittime rispetto a ieri, da 5 a 20.

Sono 83.223 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, ieri erano stati 167.761. Il tasso di positività è del 3,8 %, in aumento rispetto al 3,2%.

Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 25 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri.

