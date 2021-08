PROVINCIA DI BERGAMO. Torna la sagra degli scarpinòcc, il momento di festa più atteso dell’estate a Parre, in Val Seriana, ma anche uno dei must della bella stagione nella Bergamasca. L’appuntamento è da venerdì 20 a domenica 22 agosto tutte le sere dalle 19 al Pala Don Bosco: è necessaria la prenotazione online con green pass obbligatorio nel rispetto delle disposizioni del governo in materia anti-Covid.

Oltre a questa tradizionale kermesse, sul territorio orobico vengono proposte diverse feste e sagre dedicate alla buona cucina e ai prodotti tipici.

Ecco la panoramica delle iniziative in programma per il mese di agosto nella provincia orobica.

A Nembro la parrocchia Arcipresbiterale Plebana di San Martino Vescovo celebra la novena e festa della Madonna dello Zuccarello. Verrà proposto un ricco programma che spazia fra celebrazioni e la tradizionale sagra.

Ecco il programma delle celebrazioni

Riflessioni sull’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco

Venerdì 30 luglio

– Santuario: messe alle 6.30, 9 e 17.30; rosario meditato alle 20.30;

– plebana: messe alle 7.30 e 20.30.

Sabato 31 luglio

– Santuario. messe alle 6.30, 9 e 17.30; rosario meditato alle 20.30;

– plebana: messe alle 7.30 e 18;

– San Faustino messa alle 17;

– San Nicola: messa alle 17;

– Viana: messa alle 18.

Domenica 1° agosto

– Santuario: messe alle 6.30, 9 e 17.30; rosario meditato alle 20.30;

– plebana: messe alle 7, 9, 10.30 e 18;

– San Faustino: messa alle 9.30;

– San Nicola: messa alle 8;

– Viana: messa alle 10.

La messa a San Vito è sospesa.

Da lunedì 2 a venerdì 6 agosto

– Santuario: messe alle 6.30, 9 e 17.30; rosario meditato alle 20.30;

– plebana: messe alle 7.30 e 20.30.

Sabato 7 agosto

– Santuario: messe alle 6.30, 9 e 17.30; rosario meditato alle 20.30;

– plebana: messe alle 7.30 e 18;

– San Faustino: messa alle 17;

– San Nicola: messa alle 17;

– Viana: messa alle 18;

– Museo Miniera: messa alle 11 (messa del migrante).

Domenica 8 agosto

Solennità della Madonna dello Zuccarello

– In santuario messe alle 6, 7.30 e 9; alle 10.30 solenne concelebrazione eucaristica presieduta da padre Sergio Morotti nel 55esimo di ordinazione presbiterale con la presenza dei sacerdoti nativi e di quanti hanno svolto il proprio ministero pastorale a Nembro. Saranno festeggiati gli anniversari di ordinazione sacerdotale. La messa sarà animata dalla “Corale Bilabini”; alle 17.30 solenne concelebrazione eucaristica con la presenza dei sacerdoti della Fraternità; rosario meditato alle 20.30.

– In Plebana messe alle 10.30 e 18;

– San Faustino messa alle 9.30;

– San Nicola messa alle 8;

– Viana messa alle 10.

Servizio bus navetta per tutta la giornata

Sagra dello Zuccarello

Dal 30 luglio al 22 agosto tutte le sere dalle 18.30 servizio cucina (le domeniche 8 e 15 agosto anche a pranzo).

Apertura del bar

Tutte le sere dalle 17 alle 22 – le domeniche dalle 14.30 alle 22

Durante la novena dal 30 luglio al 7 agosto anche al mattino per le colazioni dalle 7 alle 9.

Domenica 8 agosto dalle 6.30 alle 22.

Dal 3 all’8 agosto ad Albino torna il Festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce. L’appuntamento è all’estivo Spritz & Burger, sulle rive del fiume Serio, dove inizia la pista ciclopedonale della Val Seriana, dietro la stazione Teb in viale Stazione ad Albino.

L’orario di apertura è da martedì a sabato dalle 18 alle 24 mentre domenica sarà possibile sia pranzare sia cenare. Al centro della scena ci sarà il polpo alla brace che verrà servito all’interno di sfiziosi panini, accompagnato a piatti prelibati oppure come valore aggiunto di un’originale pizza. Altri protagonisti saranno il fritto misto di pesce, preparato al momento assicurando sapore, freschezza e qualità, la grigliata mista di pesce e le cozze.

Oltre a queste specialità si potranno gustare i piatti preparati abitualmente dalla cucina del chiosco, spaziando fra grigliate, burgers, pizza e molto altro ancora. La scelta è ampia e variegata in modo da soddisfare tutti i clienti, anche quelli che non gradiscono il pesce.

La prenotazione è fortemente consigliata: è possibile prenotare i tavoli solo telefonicamente chiamando il numero 3515875787 tra le 13 e le 18. Qualora si raggiungesse il tutto esaurito, resterà sempre disponibile il servizio d’asporto take away e si potrà consumare i piatti acquistati anche nel prato adiacente all’estivo portandosi una coperta e mangiando in modalità pic-nic.

Dal 5 all’8 agosto al piazzale Mercato a San Pellegrino Terme torna la Festa dello Sport, sagra del pesce organizzata dall’USD San Pellegrino con il patrocinio del Comune di San Pellegrino Terme. Tutte le sere, dalle 19, cena a base di pesce, mentre i bambini potranno mangiare gratis (ogni 20 euro spesi per il cibo – no bere – si avrà un menu bambino gratis diverso ogni giorno, ad esempio, hamburger e patatine fritte). Dalle 20.45 musica e dalle 19 alle 22 sono disponibili i gonfiabili per i bambini.

Dal 5 al 22 agosto a Villa d’Almè si terrà la festa della comunità. L’iniziativa, giunta alle 40esima edizione, propone piacevoli serate conviviali in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Le prenotazioni dei tavoli per accedere alla kermesse, si apriranno da martedì 3 agosto.

Domenica 8 agosto a Parre si terrà “Zafferando”. Il programma della giornata prevede: dalle 10.30 alle 12 aperitivo al Roccolo Alvit, gustando baccalà mantecato allo zafferano su crostino di pane; alle 12.30 pranzo al rifugio Vaccaro (tagliatelle fresche allo zafferano con ragù di salsiccia, arista di maiale con salsa allo zafferano accompagnata da polenta, mousse di vaniglia e zafferano con scaglie di cioccolato fondente). Il costo è di 30 euro a persona, acqua e vino compresi.

Per i più piccoli è previsto un piatto di pasta al prezzo di 5 euro.

Nel momento della prenotazione è possibile aggiungere servizio di bus navetta da Parre al Monte Vaccaro al costo di 5 euro (partenza da Cima Campella alle 10).

Per informazioni telefonare al numero 3317740890 oppure inviare un’e-mail a info@scopriparre.it

Il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto all’oratorio.

Martedì 10 agosto a Roncola San Bernardo si terrà “Vino in quota”. L’appuntamento è dalle 18 in piazza Marconi (in caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a giovedì 12 agosto alla stessa ora).

Il format della sagra propone una serata di degustazione di vino e prodotti locali. Quest’anno sono stati coinvolti una cantina del territorio e due quotati rivenditori di vino. Tellurit, di Pontida, porterà i prodotti delle sue vigne mentre Enotop – wine center e enoteca Volpi accompagneranno i visitatori in un giro per l’Italia del vino. Il buon cibo preparato dai ristoratori del territorio accompagnerà la serata di degustazione. Come lo scorso anno la serata sarà arricchita da musica dal vivo.

Bollicine, bianchi fermi e rossi di qualità saranno l’occasione per far festa e stare insieme, rispettando le norme anti Covid-19. Un percorso eno-gastronomico di tutto rispetto che cercherà di accontentare tutti i palati e soprattutto di grande accessibilità.

Degustazione (wine & food ) a partire da 15 euro.

Mercoledì 11 agosto a Costa Valle Imagna si terrà “Spritz Summer Party”. L’appuntamento è dalle 19 a piazza del Comune: i giovani si mettono in gioco con un evento per i giovani e per le famiglie!! Spritz, taglieri salumi e formaggi, patatine fritte e DJ set. Tutto in una sera, tutto secondo le norme vigenti in materia di Covid. Una serata bella da trascorrere in compagnia.

Dal 12 agosto all’11 settembre a Casirate d’Adda torna “Gerundium Fest”. L’iniziativa, giunta alla 22esima edizione, è pronta ad accogliere le persone nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Tutte le sere dalle 19 all’1 sarà attivo il servizio ristorante con un’ampia scelta di piatti.

Tutti i lunedì e i martedì dalle 23 alle 24 verrà proposto “Happy hour”: ogni singola ordinazione del bere verrà raddoppiata in omaggio e in paninoteca tutti i panini, le piadine e gli hamburger saranno acquistabili a 5 euro.

Si consiglia la prenotazione accedendo al sito della festa (Gerundiumfest.it).

Sarà necessario avere il Green Pass e portalo con sè insieme a un documento di identità.

Dal 13 al 15 agosto a Villa d’Adda si terrà “Ferragosto in festa”. L’iniziativa, organizzata dal locale gruppo Alpini con la collaborazione delle associazioni della sede don Carlo Gnocchi, avrà luogo alla sede delle Associazioni. L’appuntamento è tutte le sere e la domenica anche a pranzo.

La prenotazione è obbligatoria telefonando a Giuseppe Locatelli (Bepi) al numero 3494050753 oppure a Piergiacomo Perico al 3483616531.

Sabato 14 agosto a Parre si terrà “Alino’s Rebelòt Parrty”. Il Monte Alino diventa il protagonista di un pomeriggio all’insegna del divertimento in compagnia. Un’esilarante gara podistica con tappe a birra condita da musica, cucina tipica bergamasca, e dalle barzellette del Moròt.

Il programma prevede:

– alle 16 “Luppolo Vertical”, divertente gara podistica non competitiva con tappe a birra (per i minorenni, bevande) su terreno sterrato (mulattiera); percorso prevalentemente all’ombra. Ritrovo ore 15:30 | Partenza alle 16. Durata massima prevista: 1 ora e mezza.

Iscrizione 10€ (la quota comprende l’iscrizione alla gara e un piatto a scelta, con birra) | Pagamento in loco.

– Alle 18 aperitivo con musica.

– Dalle 19 apertura della cucina con piatti tipici bergamaschi.

– Dalle 19 alle 20.30 le barzellette in bergamasco col Moròt.

– Dalle 21 alle 23:30 intrattenimento e musica con dj.

Per informazioni: tel. 3317740890 – email: info@prolocoparre.com

Come raggiungere il monte Alino e la chiesa di Sant’Antonio (luogo della manifestazione): dal parcheggio di Parre (nei pressi del comune di Parre) si lascia la macchina; 1 ora di camminata a passo medio su strada asfaltata | Dislivello: 400+

In occasione della manifestazione, è disponibile il servizio navetta: dalle ore 17 alle ore 24, navetta con partenza da località Campella e arrivo alla chiesa di San’Antonio. Prezzo: 1€ (discesa gratuita).

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Il ricavato verrà devoluto all’Oratorio di Parre.

Dal 19 agosto al 5 settembre torna la sagra di Almè. Verranno proposti piacevoli momenti conviviali con tutte le attenzioni al rispetto delle normative anti-Covid.

Da venerdì 20 a domenica 22 agosto a Parre torna la sagra degli scarpinòcc, i tipici ravioli locali dalla forma di scarpa, simili ai casoncelli, dai quali si differenziano per il ripieno di magro.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, rappresenta il momento di festa più atteso del paese seriano nonché uno degli eventi più attesi dell’estate bergamasca.

L’appuntamento è al Pala Don Bosco, anche in caso di maltempo: le cucine apriranno alle 19 per gustose cene allietate dalla musica dal vivo.

Per partecipare è necessario prenotare: è possibile iscriversi online e prendere parte alla festa con green pass obbligatorio come da disposizioni del governo per le sagre promosse in questo periodo.

Durante il week-end sarà possibile acquistare gli autentici Scarpinòcc nei negozi del paese, che effettueranno orari di apertura particolari.

Dopo mesi di riflessioni, attente valutazioni e lavoro in sordina a stretto contatto con le istituzioni, l’Associazione Bikers Cologno al Serio ha trovato il giusto equilibrio per proporre nuovamente Festa Bikers nel pieno rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa vigente. Un’edizione speciale, più contenuta in termini di attrazioni e spazi occupati, ma realizzata con la stessa grinta e passione che caratterizzano questa manifestazione da più di 24 anni. Per far sì che gli appassionati delle due ruote possano godere dell’evento in completa sicurezza, la Festa Bikers ha raddoppiato l’appuntamento e cambiato location: il tutto si svolgerà in due settimane distinte, dal 19 al 22 e dal 26 al 29 agosto all’area di via Fausto Coppi, zona piscine, sempre a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. In questa vivace cornice, si colloca l’ampio spazio di 1000 m2 dedicato a BikerX dove sarà possibile cimentarsi in test e prove di guida con istruttori FMI per scoprire più da vicino il “metodo BikerX” che fa della sicurezza e della conoscenza della moto i suoi punti cardine.

Oltre ai cosi di guida targati BikerX, a intrattenere i centauri ci saranno diverse attrazioni tra cui la presenza di noti kustomizzatori di fama internazionale con le loro opere, il Kustom Lab, l’esposizione d’arte dinamica con una selezione accurata di artisti del panorama kustom italiano, e “Mondo in Moto”, l’area dedicata ai bambini per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale con una proposta specifica di corsi in bicicletta. Inoltre, sarà sempre garantito il servizio di ristorazione a pranzo e a cena con DJ set. A differenza degli scorsi anni, Festa Bikers non potrà ospitare il consueto rock festival, la mostra mercato e il servizio camping; decisione sofferta ma funzionale e necessaria alla buona riuscita dell’evento stesso.

La Festa Bikers si terrà dal 19 al 22 e dal 26 al 29 agosto nei seguenti orari:

– giovedì dalle 18 alle 2.

– venerdì dalle 10 alle 2.

– sabato dalle 10 alle 2.

– domenica dalle 10 alle 2.

Sarà disponibile il servizio bar e cucina.

Prenotazioni corsi Biker X https://www.bikerx.it/festa-bikers-24/