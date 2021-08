Irpiniatimes.it

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, durante la scorsa notte, è intervenuta nel comune di Flumeri in via Fabbricata, per un incendio che ha interessato un’autovettura, un pulmino ed un ciclomotore. Le fiamme che hanno avvolto i tre veicoli sono state spente anche con l’aiuto di una seconda squadra proveniente dalla sede centrale di Avellino.

