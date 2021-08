Il capitano del Cagliari Joao Pedro ha voluto scrivere al compagno Marko Rog dopo la nuova rottura del legamento crociato

Il capitano del Cagliari Joao Pedro ha voluto scrivere a Marko Rog dopo l’infortunio tramite il proprio profilo social.

«Amico mio, cosa dirti ci dispiace veramente tanto ancora una volta perderti in questo modo. Ci mancherai sempre di più dentro e fuori dal campo. Ora è un momento buio, però sono sicuro che con la tua forza supererai ancora una volta tutto. Ti aspetto in campo con me per tutte le battaglie che ancora vinceremo insieme. TVB»

