Seguono aggiornamenti

Una notte infernale, senza requie. Dopo il pomeriggio drammatico di ieri gli incendi sono continuati, e in taluni casi ripartiti, anche nelle ore notturne. A Guglionesi nella tarda serata sono ripartiti gli incendi nelle contrade rurali, sul versante del fiume Biferno. Un fronte del fuoco che ha divorato soprattutto oliveti e si è avvicinato ad alcune abitazioni, una delle quali già investita dalle fiamme. I vigili del fuoco sono stati impegnati senza sosta in interventi molto complessi anche a San Giacomo degli Schiavoni, dove sono andate a fuoco anche alcune abitazioni e dove la situazione in serata è tornata a essere drammatica. Ma la zona estrememente estesa e i terreni impervi hanno reso tutto più complicato. Una emergenza di proporzioni enormi, una notte di paura e disastri.