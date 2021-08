Il Cagliari deve trovare un sostituto nel caso in cui Nahitan Nandez dovesse partite: si valuta Lucien Agoumé

Con Nahitan Nandez a un passo dall’Inter, il Cagliari dovrà cercare un sostituto. Tuttavia, con Marko Rog fuori dai giochi per il crociato nuovamente rotto, il trasferimento dell’uruguaiano potrebbe complicarsi.

Il club sardo infatti – come sottolinea il Corriere dello Sport – potrebbe valutare l’idea di trattenere il giocatore. Tra i diversi fattori che potrebbero sbloccare la situazione, però, ci sarebbe l’inserimento di Lucien Agoumé: il centrocampista nerazzurro, difatti, potrebbe rappresentare un rinforzo in un settore che in questo momento è in difficoltà.

L’articolo Mercato Cagliari, si pensa al dopo Nandez: idea Agoumé proviene da Cagliari News 24.