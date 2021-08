Mercato professionisti in pillole, 1 agosto SERIE A Nainggolan – Cagliari 60% – L'infortunio di Rog acccelera la trattativa con l'Inter. Le parti si stanno avvicinando, la prossima settimana ci sarà un nuovo contatto. SERIE B Petriccione – Brescia 50% – Il centrocampista potrebbe lasciare il Crotone e ci sono diverse squadre su di lui. Il Brescia sembra fare sul serio. SERIE C Gliozzi – Catanzaro 50% – Tentativo deciso del club giallorosso per assicurarsi uno degli attaccanti più ambiti in terza serie. Nei prossimi giorni se ne capirà qualcosa di più Source