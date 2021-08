C’è ottimismo per entrambe le parti di trovare una soluzione che possa portare alla conclusione della trattativa

Inter e Cagliari quest’oggi si incontreranno per discutere gli ultimi dettagli dell’operazione che porterà Nahitan Nandez alla corte di Simone Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui particolari della trattativa in cui rimane la distanza tra domanda e offerta: il Cagliari, chiede infatti 5 milioni per il prestito e 21 per il riscatto ma l’Inter continua a tentennare per la cifra del prestito oneroso e propone 3 milioni.

Nonostante questa difficoltà, i due club sono ottimisti, sperano di trovare un accordo entro oggi ma potrebbe esserci un colpo di scena: il patron rossoblù Tommaso Giulini, infatti, deve fare i conti con il pesante infortunio di Marko Rog che lo terrà lontano dal campo anche per questa stagione. Il Cagliari ha disperatamente bisogno di un sostituto del centrocampista croato, motivo per cui i sardi potrebbero decidere di alzare ulteriormente l’asticella per Nandez.

L’articolo Nandez all’Inter, oggi giorno decisivo. La situazione proviene da Cagliari News 24.