Nella giornata del 29 luglio scorso i militari del NOR – Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, P.G. 41enne, di Catanzaro, già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari della Radiomobile – si legge in una nota – intervenuti in via dei Conti Falluc di Catanzaro, dove si era verificato un incidente stradale, constatavano che un’autovettura Fiat Multipla, condotta dall’uomo, durante la marcia aveva distrutto la segnaletica stradale e danneggiato sei autoveicoli parcheggiati lungo la via.

Insospettiti dalla dinamica del sinistro, i militari effettuavano approfonditi accertamenti che consentivano di verificare la provenienza furtiva della Fiat Multipla e che il 41enne, dopo aver asportato l’autoveicolo, vi si era posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza (con contestuale traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Catanzaro Siano) che, all’esito dell’udienza di fronte al GIP di Catanzaro tenutasi il 31 luglio, è stato regolarmente convalidato con la conferma della misura cautelare della custodia in carcere.