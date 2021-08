Irpiniatimes.it

Jamese Senese torna a Sant’Andrea di Conza (Av) dopo l’agosto del 2019. Martedì 3 agosto alle 21.00 la stessa location, il Teatro Episcopio, ospita la tappa altirpina del nuovo tour del sassofonista partenopeo. Senese si esibirà a Sant’Andrea fresco del nuovo album “James is back”, uscito lo scorso 4 giugno. Live con Fredy Malfi alla batteria, Rino Calabritto al Basso, Lorenzo Campese alle tastiere.

“Per realizzare questo lavoro discografico ho guardato un pò dappertutto, per trovare una voce comune che potesse entrare nel cuore della gente – scrive il musicista sull’ultimo lavoro -. E’ un disco molto sofferto, ma pieno d’amore. Ed è proprio l’Amore quello che io cerco in ogni momento della mia vita e della mia arte. Il lavoro che ho fatto è stato di cercare un unico suono: quello della verità, il mio essere nero e bianco… per potermi ritrovare, e rintracciare la mia identità. Le canzoni di questo album mi danno una carica emozionale notevole, per me rappresentano il presente ma anche il futuro. Sembrano canzoni ma vanno oltre; sono lo specchio della mia vita. In questi brani si sente il soffio del mio cuore”.

Informazioni. Il costo del biglietto è di 10 euro, prenotazioni al numero 3336384897. Per la serata e per tutti gli altri appuntamenti al Teatro, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pompeo D’Angola ha rafforzato le misure di contrasto al covid aderendo scrupolosamente ai protocolli vigenti. In particolare,nell’area concerto verranno aperte ed attivate tutte le uscite possibili. Il deflusso dai posti sarà sfalsato e progressivo. Il personale di sala assisterà il pubblico lungo i percorsi per consentire un deflusso in maniera ordinata e senza fretta.

I prossimi eventi. L’apertura della 44esima edizione della Rassegna teatrale è affidata ai Teatranti del Sipario di Calitri con lo spettacolo “12 baci sulla bocca” (7 agosto). Il 10 agosto arriva al Teatro Episcopio Jacopo Fo con “Com’è essere figlio di Franca Rama e Dario Fo”, per la regia di Felice Cappa. Altro appuntamento è il 18 agosto, con Giuliana De Sio e Alessandro Haber. In un cartellone ricchissimo e nell’ambito della nona edizione della Festa del Libro, spiccano i nomi di Gherardo Colombo (19 agosto) e Maurizio De Giovanni (20 agosto).

