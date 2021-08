Roberto Scarpini, sostine che già nel 2016 Inzaghi pensava all’Inter facendo acoltare l’inno neroazzurro negli spogliatoi

Cuore neroazzurro. Il sito iotifointer.it riporta un virgolettato dell’ex direttore di Inter Channel Roberto Scarpini, il quale nel 2016 sosteneva che l’allora mister biancoceleste avesse in realtà il cuore interista: «Si narra che imponesse di ascoltare l’inno dell’Inter, “Pazza Inter”, negli spogliatoi della Lazio. La famiglia Inzaghi di sicuro è più interista che milanista. Poi l’età può aver portato ad altro, ma in famiglia avevano Boninsegna come idolo, di certo non Calloni»

L’articolo Scarpini a sorpresa: «Nel 2016 ‘Pazza Inter’ nello spogliatoio Lazio» proviene da Lazio News 24.