Per la prima serata in tv, lunedì 2 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “The Help”. Mississippi, primi anni ’60: Skeeter, una giovane appena laureata, lavora presso un giornale locale per rispondere alla posta delle casalinghe. In una società permeata di razzismo, decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal punto di vista delle domestiche nere.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”.

Canale5 alle 21.30 proporrà il film “Terapia di coppia per amanti”.

Su Italia1 alle 21.15 ci sarà “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su La7 alle 21.15 c’è “Il socio”; su La5 alle 21.06 “Marie is on fire – Un amore in fiamme”; su Iris alle 20.55 “Una famiglia in affitto”; e su Italia2 alle 21.10 “Il Re Scorpione 2 – Il destino di un guerriero”.

Su Rai4 alle 21.20 verrà trasmessa la serie “Stargirl”. La studentessa liceale Courtney Whitmore riceve una inaspettata eredità e scopre incredibili poteri, decide così di diventare la capostipite di una nuova generazione di supereroi.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con il “Concerto per il 2 agosto 2021”. Il 2 agosto Rai5 trasmetterà alle 21.15 in diretta, da Piazza Maggiore di Bologna, il concerto dei finalisti della XXVII edizione del Concorso Internazionale di Composizione che commemorerà le vittime di tutte le stragi, in particolare quelle della strage della stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy e su Mediaset Extra alle 21.10 “Raffaella Carrà show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai