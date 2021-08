Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto, avrà luogo sul lungomare Amerigo Vespucci di Termoli, nel piazzale antistante il lido Le Dune, il Classic Contest 3vs3, torneo di street basket, disciplina da quest’anno presente alle Olimpiadi, cui ha preso parte la nostra nazionale femminile guidata dal coach molisano Andrea Capobianco.

Il 3vs3 ha regole diverse dalla pallacanestro 5vs5 che rendono il gioco ancora più dinamico ed il risultato ancora più incerto fino all’ultimo secondo.

Siamo alla seconda edizione del torneo così strutturato dopo aver organizzato per anni il Basket in Bankina. Anche quest’anno abbiamo raggiunto il sold out con 36 squadre iscritte e circa 140 partecipanti.

24 le squadre della categoria Open, 12 tra le categorie Under, Junior e Girls, tutte abbinate ad un attività commerciale della nostra città. Un ringraziamento è dovuto a tutti i commercianti che ci supportano e all’Avis, sezione di Termoli, che è il nostro main sponsor.

Venerdì pomeriggio alle 17 la cerimonia di apertura del torneo nel ricordo di Michele Guardascione, con la partita inaugurale dei bimbi del centro minibasket Ballers Lab, Asd organizzatrice del torneo. Sono invitati i bambini e le famiglie che volessero avvicinarsi alla nostra giovane realtà.