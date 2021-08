Ammonta a oltre 33 milioni di euro la somma complessivo richiesta fino ad ora da cittadini, professionisti e imprese valdostani per gli aiuti anti-crisi Covid, previsti dalla legge regionale n.15 del 2021. Il numero totale di domande è 6.906.

In particolare, il bonus ai titolari di partita Iva (articolo 9) è stato chiesto da 3.332 soggetti per un importo di 29.375.300 euro. I gestori di Bed&Breakfast che hanno fatto domanda per la misura a loro dedicata (articolo 10) sono stati ad oggi 39 (77.000 euro), mentre le aziende agricole 343 (965.850 euro). Per ciò che concerne i contributi ai lavoratori, le domande alla nuova indennità regionale per i lavoratori dipendenti (articolo 20) sono state 454 (454.000 euro), mentre per quella destinata ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali (articolo 21) hanno fatto richiesta 2.738 persone per complessivi 2.312.4000 euro.

“I dati di adesione agli aiuti sono incoraggianti e nei prossimi giorni proseguirà l’attivazione progressiva delle misure previste dalla legge regionale n. 15 del 2021”, commenta l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy. “A meno di un mese dalla partenza delle prime misure ai lavoratori – aggiunge – è iniziata in questi giorni la fase di liquidazione di più di 2.000 domande relative agli articoli 20 e 21”.

“Per quanto riguarda il settore agricolo – spiega l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali, Davide Sapinet – c’è stata un’ottima risposta: le aziende stanno aderendo in modo significativo e con rapidità alla misura del bonus. Inoltre, lunedì sarà attivata la misura del voucher prodotti agricoli per la quale stiamo riscontrando un notevole interesse sia da parte dei produttori che dei beneficiari dei settori turistico e commerciale”.

Dalle ore 14 di lunedì 2 agosto potranno essere presentate le domande per i contributi alle famiglie valdostane (articolo 26), da 400 euro a oltre 2.000 euro in base alla loro composizione e al valore ISEE, con maggiorazioni per più componenti. Inoltre potranno essere anche richiesti i voucher per l’acquisto di prodotti agroalimentari regionali (articolo 12) e i contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi (articolo 13).

Le domande a tutte le misure possono essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte, anche da un soggetto delegato dal beneficiario. Per accedervi è necessaria un’identità digitale SPID, CNS e CIE.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, è stato attivato uno sportello digitale per l’attivazione dello SPID, aperto, nel cortile interno del palazzo dell’Assessorato, in piazza della Repubblica n. 15 ad Aosta.

È disponibile un numero verde 800 006 300 per supportare gli utenti nell’autenticazione alla piattaforma con identità digitale (SPID, CIE, TS/CNS), fornire informazioni sulle misure previste, indirizzare verso la struttura competente ove necessario e supportare nella compilazione della domanda. Al contact center, attivo dal 5 luglio scorso, sono giunte nelle ultime 24 ore 324 chiamate, con una media di attesa di 13 secondi.

