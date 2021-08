Nonostante i pochi allenamenti, Francesco Acerbi ha tessuto le lodi di Maurizio Sarri: queste le sue parole

Francesco Acerbi ha parlato in mattinata dal ritiro di Marienfeld. Il difensore, nonostante i pochi allenamenti insieme, ha voluto dire la sua sua su Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Le sedute sono molto intense e molto diverse dal lavoro di Inzaghi. Mi piace moltissimo, lo dissi al mister quando mi chiamò. Siamo tutti entusiasti, carichi per la nuova stagione. Con lui siamo felici, lo seguiamo a spada tratta, quindi per noi è ottimo. Lui vuole una linea a quattro molto stretta. Dobbiamo essere precisi nei movimenti. È molto meticoloso ed è questo che fa la differenza in campionato. Sono contento di fare questo lavoro, perché mi piace migliorarmi. Bisogna lavorare per avere i giusti automatismi tutti insieme».

