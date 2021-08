L’infortunio di Rog fa cadere il Cagliari nello sconforto. Oggi visite mediche a Villa Stuart per il centrocampista croato

Per questo nuovo inizio di campionato il Cagliari sperva di poter contare sul ritorno in campo, sulla forza e sulla grande personalità di Marko Rog ma l’amichevole di sabato contro l’Augsburg ha messo il centrocampista nuovamente al tappeto con un infortunio che non promette niente di buono.

I rossoblù cadono nello sconforto totale. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il croato rischia di saltare tutto il prossimo campionato: saranno infatti due gli interventi, distanziati di sei mesi, ai quali il giocatore dovrà sottoporsi prima di iniziare il periodo di recupero.

L’ITER – Questa mattina il numero 6 rossoblù incontrerà a Villa Stuart il professor Pier Paolo Mariani che valuterà con attenzione le condizioni del ginocchio destro visto che il legamento, ricostruito lo scorso dicembre a Innsbruck, ha ceduto nonostante l’assenza di traumi significativi. Il programma per cercare di riportare in campo Rog almeno per le ultime partite della stagione 2021/2022 potrebbe prendere il via già la prossima settimana.

L’articolo Cagliari, per Rog necessarie due operazioni. La sua stagione è finita proviene da Cagliari News 24.