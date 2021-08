Il Comune di Termoli ha reso noto che per motivi organizzativi l’Ensemble di Percussioni del Conservatorio, rientrante nel cartellone musicale “Molise è Musica 2021”, non si terrà più come annunciato domani 4 agosto ma bensì domenica 8 agosto.

Il concerto si terrà sempre al Teatro Verde del Parco Comunale a partire dalle ore 21,30.

L’ingresso è gratuito.