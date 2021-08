Drago ha spiegato come Cataldi non abbia rispettato le grandi aspettative su di lui a causa della forte concorrenza che lo ha penalizzato

Massimo Drago, intervistato da TMW Radio, ha parlato di Danilo Cataldi e delle sue difficoltà incontrate in carriera:

«Danilo è il giocatore che ha reso meno delle aspettative. Avrei scommesso più su di lui che su altri che ho avuto. È un giocatore di qualità e personalità ma un po’ si è perso. La concorrenza lo ha destabilizzato invece di caricarlo. Si sentiva importante alla Lazio all’inizio, l’arrivo di Milinkovic lo ha messo in ombra e non ha più messo in ombra le sue qualità».

