Roma. Si voterà domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre, per le elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei Comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il ministro dlel’Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il decreto. Sono 31 i Comuni bergamaschi coinvolti, mentre in Italia saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (tra cui Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 Comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

La lista dei 37 comuni bergamaschi chiamati al voto

Adrara San Rocco

Alzano Lombardo

Ardesio

Bedulita

Bottanuco

Calcinate

Calvenzano

Caravaggio

Carobbio degli Angeli

Castione della Presolana

Chiuduno

Cologno al Serio

Cornalba

Costa Valle Imagna

Costa Volpino

Filago

Gorno

Gromo

Locatello

Medolago

Oltressenda Alta

Palazzago

Palosco

Ponte San Pietro

Predore

Pumenengo

San Giovanni Bianco

San Paolo d’Argon

San Pellegrino Terme

Solza

Strozza

Torre Pallavicina

Treviglio

Urgnano

Valnegra

Verdellino

Vilminore di Scalve