Da venerdì 6 agosto oltre al biglietto fisico o digitale per assistere a spettacoli in teatro, al cinema ma anche all’aperto bisognerà mostrare all’ingresso il Green Pass insieme a un documento d’identità, come previsto dalle nuove normative anti-Covid varate dal governo Draghi.

Ma a pochi giorni dell’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde sono ancora tanti i dubbi di chi lavora dietro le quinte, e che adesso sarà chiamato a un ulteriore sforzo organizzativo per far rispettare le nuove normative, per garantire un divertimento sicuro agli spettatori.

Ancora poche disdette al momento, ma c’è sempre più richiesta di informazioni da parte degli utenti, come il diritto al rimborso del biglietto per coloro che lo hanno già comprato ma non possono dimostrare di essere vaccinati, guariti dalla malattia negli ultimi sei mesi, o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Nodi che gli operatori del settore sperano di poter sciogliere quanto prima.

L’articolo Green Pass, le difficoltà degli operatori dello spettacolo: “Verrà meno la prenotazione” – VIDEO proviene da Telebari.