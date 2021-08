Ruslan Malinovskyi sta bene e potrebbe recuperare molto prima di quello che tutti si aspettavano. L’asso ucraino, alla terza stagione in nerazzurro, è stato operato per un’ernia addominale a giugno, appena la sua Ucraina è stata eliminata da Euro 2020.

Ci si aspettava uno stop piuttosto lungo, di almeno un paio di mesi. Invece il numero 18 atalantino sta bruciando le tappe e potrebbe tornare a disposizione di mister Gasperini molto prima del preventivato.

Tutto faceva pensare a un rientro per la metà di settembre, dopo la prima pausa per le nazionali: in questi casi le previsioni parlano di una sosta forzata di quasi 60 giorni.

Ma non sarà così – molto probabilmente . per Malinovskyi, che potrebbe addirittura essere schierabile per la prima gara della nuova stagione, Torino-Atalanta in programma sabato 21 agosto.

Una cosa, però, è certa: Gasperini e lo staff medico non si prenderanno rischi perché Pasalic, proprio per aver accelerato troppo lo scorso inverno dopo lo stesso intervento, poi fu costretto a frenare perdendo in totale più di due mesi di stagione.

La speranza, però, c’è.