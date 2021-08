Mercato Inter, secondo i bookmaker i nerazzurri potrebbero acquistare dalla Lazio sia Correa che Caicedo per rinforzare l’attacco

Il mercato si scalda e l’interesse del Chelsea per Romelu Lukaku potrebbe far scattare un effetto domino. I Blues insistono per Big Rom e l’Inter pensa al suo sostituto del classe ’93. Tra i nomi quello di Joaquin Correa della Lazio, ma occhio anche alla situazione di Caicedo.

Secondo i bookmaker Snai infatti, i due pagano 4 volte la posta in caso di cessione ai nerazzurri.

L’articolo Mercato Inter, secondo i bookmaker possibile il doppio colpo dalla Lazio proviene da Lazio News 24.