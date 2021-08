Si continua a lavorare sul fronte delle uscita nel mercato della Lazio: ecco i nomi di tutti i possibili partenti

La Lazio è sempre al lavoro sul mercato per definire la rosa della prossima stagione. Alcuni giocatori sono già arrivati, mentre si continua a muoversi per farne arrivare altri, come Toma Basic. Nel frattempo, però, si continua a lavorare anche per le uscite.

In particolare, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, diversi calciatori sarebbero nella lista dei partenti dal club biancoceleste. Alcuni non sono stati convocati per il ritiro di Marienfeld, mentre altri sono comunque in lizza per la cessione. Ecco i nomi dei giocatori che potrebbero lasciare la Lazio:

Joaquin Correa

Riza Durmisi

Momo Fares

Bobby Adekanye

Patric

Denis Vavro

Jony

Vedat Muriqi

L’articolo Mercato Lazio, diversi giocatori in uscita: la lista dei possibili partenti proviene da Lazio News 24.