Mercato professionisti in pillole, 3 agosto SERIE A Lukaku – Chelsea 65% – Se l'Inter ha cominciato a muoversi per trovare un sostituto evidentemente non c'è alcuna certezza che il belga dica no al suo vecchio club. Offerta – monstre, ben oltre i 100 milioni e ingaggio fantascientifico al giocatore. A queste condizioni difficile dire no SERIE B Canotto – Frosinone 95% – Svincolato d'ufficio dopo il crac del Chievo, l'esterno si è accordato con il Frosinone per un contratto triennale. Domani le firme SERIE C Ingrosso – Pescara 55% – Una vecchia idea che ritorna adesso in auge. Tante le sfumature ancora da cogliere, l'affare deve ancora entrare nel vivo