Per la prima serata in tv, martedì 3 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “Carramba che sorpresa”, condotto da Raffaella Carrà. Un omaggio alla grande conduttrice recentemente scomparsa.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Pagliacci-Cavalleria Rusticana (Teatro alla Scala)”, di Ruggero Leoncavallo La Grande Opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella.

Su Canale5 alle 21.20 debutterà la mini-serie “Olivia – Forte come la verità”, crime francese ambientato cinque anni dopo le vicende raccontate in La mia vendetta (La Vengeance aux yeux clairs).

Il Sud della Francia, tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza, fa da cornice alla storia della protagonista, Olivia Alessandri.

Donna determina e di carattere, ha aperto uno studio legale in Costa Azzurra. Difendere gli indifesi è il suo unico imperativo. L’energia messa nel vendicare la morte dei genitori ora è indirizzata nel combattere per conto degli altri. La legale non si ferma davanti a nulla, per aiutare chi si rivolge a lei …

Spazio alla musica su Italia1 alle 21.15 con “Cornetto Battiti live”, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio.

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Gli artisti che si esibiranno nella quarta puntata: Alice Merton; Topic; Elettra Lamborghini; i The Kolors; Ernia; Rkomi; Gaudiano; Aiello; Icon 808; Giacomo Urtis; i Boomdabash e Baby K; Aka7even; Mr. Rain; Deddy; Federico Rossi; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Annalisa, da Grottaglie; La Rappresentante di Lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.

Su La7 alle 21.15 verrà riproposto “Speciale Non è L’Arena”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Today you die”; su Rai4 alle 21.20 “Mortal Kombat”; su Rai5 alle 21.15 “Ballata dell’odio e dell’amore”; su La5 alle 21.05 “Sarai sempre la mia bambina”; su Iris alle 20.55 “I quattro del Texas”; e su Italia2 alle 21.10 “La signora ammazzatutti”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset