Dopo il Basso Molise, un vasto incendio sta interessando in queste ore il Molise centrale nelle campagne tra Pietracupa, Salcito e Fossalto.

Le fiamme che si sarebbero sviluppate nel comune di Pietracupa sono state alimentata dal vento di Ponente e rapidamente si sono estese per oltre un chilometri fino ad arrivare a Fossalto. Qui si sono spinte fino a lambire anche due abitazioni dove peraltro ci sono due cisterne del gas che hanno causato apprensione.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno quindi messo in sicurezza subito le abitazioni. Nel frattempo il rogo ha continuato a bruciare nei dintorni distruggendo ettari di vegetazione.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata, in un campo di Pietracupa. Il fuoco, a causa del caldo torrido e del forte vento, è divampato senza freni estendendosi in poco tempo per oltre un chilometro di lunghezza, bruciando diversi terreni agricoli in direzione della Fossaltina e arrivando a costeggiare le case.

E’ probabile che il rogo sia stato generato da sterpaglie a cui mani ignote hanno dato fuoco. Sono stati mobilitati in forze i vigili del fuoco e la protezione civile, che si sono avvalsi anche di tutti i mezzi a disposizione per cercare di spegnere le fiamme che al momento dopo ore di lavoro risultano sotto controllo.